Доля «ОЗК» в Бутурлиновском мелькомбинате может увеличиться до 78%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «ОЗК Трейдинг» (входит в группу «Объединенная зерновая компания», ОЗК) о приобретении 26,58% акций воронежского АО «Бутурлиновский мелькомбинат» (БМК). В совокупности с уже имеющимися у ОЗК 51% доля группы в БМК составит 77,58%. Об этом сообщили в ФАС.

По данным Rusprofile, АО «БМК» зарегистрировано в Бутурлиновке Воронежской области в 1997 году для производства муки из зерновых культур. Уставный капитал — 4,2 млн руб. Учредители не раскрываются. В 2024 году выручка общества составила 1,9 млрд руб., а чистый убыток — 313 млн руб. Гендиректор — Денис Квасов.

ООО «ОЗК Трейдинг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году для оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями являются ООО «Торговый дом ОЗК» (99%) и АО «Резервхлеб» (1%), чьи владельцы не раскрываются. 2024 год ООО «ОЗК Трейдинг» закончило с выручкой в 88 млрд руб. и чистой прибылью в 419 млн руб. Гендиректор — Юлия Зайцева.