Курские чиновники вернули выведенные из собственности региона столичные активы

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства сообщил, что в собственность региона возвращена недвижимость в Москве, которая была незаконно передана в собственность областного АО «Корпорация развития Курской области».

«Речь идет о нежилых помещениях в бизнес-центре в городе Москве, которые через подложные, как мы считаем, криминальные схемы были выведены из собственности казны путем передачи небезызвестной корпорации развития Курской области, а затем через, по нашей оценке, мошеннические механизмы, далее выведенные из уставника корпорации на третьих лиц, аффилированных с членами семей руководителей корпорации»,— пояснил господин Хинштейн. По данным из открытых источников, недвижимость рыночной стоимостью почти 76 млн руб. расположена на Варшавском шоссе в столице. Летом прошлого года она была сдана в аренду компании ООО «Айти серф».

Теперь, по словам Александра Хинштейна, недвижимость возвращена в собственность региона. Врио подчеркнул, что она будет работать в интересах бюджета и жителей.

В начале года МВД возбудило уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) из-за незаконного распоряжения корпорацией недвижимостью в Москве. Тогда господин Хинштейн обещал, что активы вернут в собственность региона.

Владимир Зоркий