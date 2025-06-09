В воронежском Эртиле вновь ищут подрядчика для ремонта больницы за 110 млн

Министерство строительства Воронежской области снова объявило конкурс на корректировку рабочей документации и завершение реконструкции Эртильской ЦРБ в Эртиле. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта снизилась по сравнению с прошлым конкурсом на 200 тыс. руб. и составила 110,1 млн руб. Источник финансирования — облбюджет.

Работы, как и ранее, необходимо выполнить до 1 декабря 2025 года. Подрядчику предстоит скорректировать рабочую документацию, отремонтировать фундамент, кровлю и фасады, заменить в здании водопровод и канализацию, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, пожарную сигнализацию, а также благоустроить и озеленить территорию возле больницы.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 23 июня. Итоги подведут 26 июня.

Предыдущие торги в начале апреля не состоялись, так как на них не было подано ни одной заявки.

В 2022 году контракт на разработку проектной документации и реконструкцию больницы был заключен с воронежским ООО СЗ «Легос» Сергея Сапелкина за 135,7 млн руб. В ноябре 2023 года министерство строительства региона разорвало контракт в одностороннем порядке, так как компания не выполнила работы в срок.

«Легос» пытался оспорить решение в арбитражном суде Воронежской области, но получил отказ. Компания обжаловала его в апелляционном суде — в октябре 2024 года было утверждено мировое соглашение между компанией и ведомством, согласно которому односторонний отказ был отменен и заменен на расторжение контракта по соглашению сторон.

Егор Якимов