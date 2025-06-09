Экс-глава Белгородского района стал министром транспорта Владимирской области

Министром транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области назначен бывший глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев. Он приступил к своим обязанностям сегодня, сообщили в правительстве Владимирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Перцев ушел с поста главы Белгородского района по собственному желанию

Фото: правительство Владимирской области Владимир Перцев ушел с поста главы Белгородского района по собственному желанию

Фото: правительство Владимирской области

Владимир Перцев родился в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. В 1990–1994 годах возглавлял спорткомитет муниципалитета, затем до 1995 года работал заместителем главы администрации. В 1998-м возглавил администрацию Грайворона, в 2002-м перешел в аппарат губернатора на должность консультанта управления организационно-контрольной работы. В 2005–2010 годах был первым заместителем главы местного самоуправления Грайворонского округа. В апреле 2010-го стал руководителем администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года возглавил администрацию губернатора.

Администрацией Белгородского района господин Перцев руководил с апреля 2020 года. В августе 2023-го нынешний губернатор Вячеслав Гладков сообщил о переходе чиновника «на другую работу». Место Владимира Перцева заняла Анна Куташова, которая в начале 2025-го уступила его Татьяне Кругляковой.

Алина Морозова