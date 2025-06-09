Один человек погиб и пятеро пострадали из-за атаки ВСУ на курское село

В результате атаки ВСУ на село Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области, по предварительной информации, погиб 64-летний местный житель и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удар пришелся на культурно-досуговый центр имени Гранина. Три человека, главный инженер и два охранника центра, получили осколочные ранения, ушибы и переломы. Еще у двух местных жительниц диагностирована контузия. Всех пострадавших привезли в Рыльскую ЦРБ, где им оказывают медпомощь.

Также из-за удара повреждены крыша, остекление и фасад здания. На крыше центра произошел пожар, его площадь — 400 кв. м. Сотрудники МЧС уже ликвидируют возгорание. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил врио губернатора.

UPD: пожарные ликвидировали возгорание в культурно-досуговом центре имени Гранина в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов