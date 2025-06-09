Главные новости за 9 июня. Новороссийск
В Геленджике произошел пожар на яхте «Баунти».
Болельщики ФК «Черноморец» записали видеообращение к Сергею Шишкареву.
В Новороссийске не нашли подрядчика на капремонт дороги до мусорного полигона.
Туризм.РФ может направить 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса Анапы на фоне ЧС.
На строительство первой очереди парка в Геленджике направят 1,6 млрд руб.
Экологическая ЧС не повлияет на строительство яхт-клуба в Анапе.
Новороссийские специалисты подтвердили наличие томатной моли в партии помидоров.
FESCO: кот Бурак покинет морской порт Новороссийска 10 июня.