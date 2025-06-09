Главные новости за 9 июня. Новороссийск

В Геленджике произошел пожар на яхте «Баунти».

Болельщики ФК «Черноморец» записали видеообращение к Сергею Шишкареву.

В Новороссийске не нашли подрядчика на капремонт дороги до мусорного полигона.

Туризм.РФ может направить 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса Анапы на фоне ЧС.

На строительство первой очереди парка в Геленджике направят 1,6 млрд руб.

Экологическая ЧС не повлияет на строительство яхт-клуба в Анапе.

Новороссийские специалисты подтвердили наличие томатной моли в партии помидоров.

FESCO: кот Бурак покинет морской порт Новороссийска 10 июня.