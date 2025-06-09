Болельщики ФК «Черноморец» записали видеообращение к Шишкареву

Болельщики новороссийского футбольного клуба «Черноморец» записали видеообращение к покинувшему команду спонсору Сергею Шишкареву. Видео с обращением появилось в Telegram-канале «Здесь болеют за "Черноморец"!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Здесь болеют за «Черноморец«!» Фото: Telegram-канал «Здесь болеют за «Черноморец«!»

«Вы приняли команду с профессиональным статусом во второй лиге зоны Юг, и мы, новороссийцы, обращаемся к вам как к земляку с просьбой сохранить команду в том же статусе, в котором вы приняли ее три года назад, чтобы она могла существовать дальше, пусть и без вашего финансирования»,— говорится в обращении.

По словам болельщиков футбольного клуба, «Черноморец» — одна из старейших в России команд, которая была основана в 1907 году. Для жителей Новороссийска и футболистов команды это 118 лет истории, традиции и любви к футболу.

Матчи «Черноморца» на стадионе «Центральный» посещают по 8-9 тыс. зрителей. В прошедшем сезона команда заняла третьей место в турнирной таблице Мелбет-премьер-лиги, получив право играть в стыковых матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако из-за несоответствия домашней арены «Черноморца» критериям РПЛ команде было отказано в лицензии.

Болельщики запустили хэштег #черноморецживи и обратились также к руководству ФНЛ, администрации Краснодарского края и Новороссийска, а также потенциальным инвесторам с просьбой спасти клуб.

Ранее, 6 июня, Сергей Шишкарев заявил, что покидает команду из-за спора с местными властями. По его словам, за 2,5 года его компания инвестировала в футбольный клуб Новороссийска около 2 млрд руб.

Алена Воробьева