Экологическая ЧС не повлияет на строительство яхт-клуба в Анапе
Разлив мазута в Керченском проливе не повлияет на реализацию инвестпроекта многофункционального гостиничного комплекса «Большой Утриш» в Анапе, включающего строительство яхт-клуба. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в мэрии курорта.
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Гостиничный комплекс «Большой Утриш» планируют возвести до 2027 года включительно, общий объем инвестиций составит 19 млрд руб. Протокол о намерениях реализации инвестпроекта был подписан в июне 2023 года компанией ООО «Анапа Инвест».
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа получит около 16 млрд руб. инвестиций в социальную инфраструктуру в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе Анапского шоссе.