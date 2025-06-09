Экологическая ЧС не повлияет на строительство яхт-клуба в Анапе

Разлив мазута в Керченском проливе не повлияет на реализацию инвестпроекта многофункционального гостиничного комплекса «Большой Утриш» в Анапе, включающего строительство яхт-клуба. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Екатерина Якель / купить фото Фото: Коммерсантъ / Данила Поваров Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Екатерина Якель / купить фото Фото: Коммерсантъ / Данила Поваров

Гостиничный комплекс «Большой Утриш» планируют возвести до 2027 года включительно, общий объем инвестиций составит 19 млрд руб. Протокол о намерениях реализации инвестпроекта был подписан в июне 2023 года компанией ООО «Анапа Инвест».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа получит около 16 млрд руб. инвестиций в социальную инфраструктуру в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе Анапского шоссе.