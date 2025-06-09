Туризм.РФ может направить 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса Анапы на фоне ЧС

Госкорпорация Туризм.РФ по решению правительства России вправе направить неиспользованный взнос из федерального бюджета в свой уставный капитал на поддержку бизнеса Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в бюджет 2025 года во втором чтении, заседание пройдет 10 июня.

Одной из поправок устанавливается, что Туризм.РФ вправе направить до 1,7 млрд руб. на реализацию инвестпроектов и льготные займы организациям Анапы и Темрюкского района, занятым в сфере туризма. Субсидии предполагаются на фоне экологической ЧС, в связи с отменой бронирований на весенний и летний сезоны.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась на фоне разлива мазута в Керченском проливе. «Новая Анапа» — масштабный туристический инвестпроект, номерной фонд составит 15 тыс. номеров. Курорт сможет ежегодно принимать 3-5 млн туристов.