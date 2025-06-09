Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туризм.РФ может направить 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса Анапы на фоне ЧС

Госкорпорация Туризм.РФ по решению правительства России вправе направить неиспользованный взнос из федерального бюджета в свой уставный капитал на поддержку бизнеса Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в бюджет 2025 года во втором чтении, заседание пройдет 10 июня.

Одной из поправок устанавливается, что Туризм.РФ вправе направить до 1,7 млрд руб. на реализацию инвестпроектов и льготные займы организациям Анапы и Темрюкского района, занятым в сфере туризма. Субсидии предполагаются на фоне экологической ЧС, в связи с отменой бронирований на весенний и летний сезоны.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась на фоне разлива мазута в Керченском проливе. «Новая Анапа» — масштабный туристический инвестпроект, номерной фонд составит 15 тыс. номеров. Курорт сможет ежегодно принимать 3-5 млн туристов.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все