В Новороссийске не нашли подрядчика на капремонт дороги до мусорного полигона

Аукцион на выполнение работы по капитальному ремонту автомобильной дороги от КПП «Терра-Н» до мусорного полигона в Новороссийске объявили повторно. Ранее власти не нашли подрядчика в установленный срок, исходя из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Работы по капремонту дороги до мусорного полигона оценили в 7,8 млн руб. Заказчиком выступает управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог администрации Новороссийска. Закупка производится за счет муниципального бюджета. Срок окончания подачи заявок — 18 июня 2025 года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит приступить к капитальному ремонту автомобильной дороги к мусорному полигону на горе Щелба. Срок выполнения первого этапа работ остался прежним — до 30 июля 2025 года.

Ранее собственник полигона «Терра-Н» заявил, что планирует построить новую емкость под размещение отходов. Работы в рамках первого этапа завершатся к концу 2025 года. После реконструкции «Терра-Н» планирует перейти на круглосуточный режим работы.

Алена Воробьева