На строительство первой очереди парка в Геленджике направят 1,6 млрд рублей

В Геленджике на строительство первой очереди парка на ул. Солнцедарской выделят 1,6 млрд руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на Госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит расчистить участок от растительности, выполнить земляные работы и озеленение, обустроить систему автополива, проложить коммуникации, разместить на территории парка малые архитектурные формы и освещение, обеспечить пожарную безопасность.

Специалисты возведут смотровую башню, три входные группы, модульный павильон администрации, санузлы, спортивные и детские площадки, экстрим-зону, спортивную трибуну, летний театр и автостоянку. Также обустроят реку-каскад, два моста и зоны отдыха.

В рамках расчистки с участка снесут вяз перистый (213 шт.), ясень остроплодный (884 шт.), граб кавказский (162 шт.), тополь пирамидальный (267 шт.) и другие зафиксированные виды растительности, часть из них в нежизнеспособном состоянии, вырубку редких видов компенсируют.

На территории парка посадят 455 кустарников (2,8 млн руб.) и почти 1,7 тыс. лиственных деревьев (80 млн руб.).

Контракт финансируется из средств бюджета Геленджика на 2025-2026 годы, в том числе за счет субсидии из бюджета Краснодарского края. Строительство пройдет в 18 этапов, первый планируют завершить до 26 ноября 2025 года, а полностью выполнить контракт планируют до 13 ноября 2026 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на содержание дорог в Геленджике направят 142 млн руб. до 2026 года.