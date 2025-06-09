Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новороссийские специалисты подтвердили наличие томатной моли в партии помидоров

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» выдали заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с подтверждением наличия вредителя в партии свежих томатов из Турции. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) была обнаружена в 20 т томатов из Турции в морском порту «Туапсе» специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Во время карантинного фитосанитарного контроля выяснилось, что продукция следовала в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.

В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партия томатов была запрещена к ввозу. По решению собственников подкарантинная продукция направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание.

Алена Воробьева

Новости компаний Все