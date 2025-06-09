Новороссийские специалисты подтвердили наличие томатной моли в партии помидоров

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» выдали заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с подтверждением наличия вредителя в партии свежих томатов из Турции. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) была обнаружена в 20 т томатов из Турции в морском порту «Туапсе» специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Во время карантинного фитосанитарного контроля выяснилось, что продукция следовала в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.

В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партия томатов была запрещена к ввозу. По решению собственников подкарантинная продукция направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание.

Алена Воробьева