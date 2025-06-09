В Геленджике произошел пожар на яхте «Баунти»

В Геленджике в районе пляжа «Сады морей» загорелась яхта «Баунти». Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, кратковременное воспламенение паровоздушной бензиновой смеси произошло днем 7 июня во время заправки маломерного судна.

В результате пожара на судне пострадал один мужчина, он получил термический ожог и доставлен в больницу.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе произошел пожар в парке аттракционов «Джунгли». По данным МЧС пострадавших нет, причина пожара устанавливается. К тушению возгорания привлекли 47 человек и 17 единиц техники.