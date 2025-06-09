Глава Fix Price оценил наценку на товары на маркетплейсах

Бизнес-процессы маркетплейсов выстроены так, что цена на онлайн-витрине может быть в три-четыре раза выше, чем на те же товары в офлайне, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор Fix Price (MOEX: FIXP) Дмитрий Кирсанов. Сеть развивает свой сервис онлайн-доставки, однако доля тех, кто покупает товары через него,— всего 1% от общего числа клиентов.

Господин Кирсанов признает, что у маркетплейсов есть свои преимущества — прежде всего доставка и широта ассортимента. «Есть и большие недостатки, например проблемы с контрафактом, качеством товара и упаковки»,— говорит он.

Тем не менее глава Fix Price считает, что традиционному ритейлу стоит внедрять те сервисы, которые есть в онлайн-торговле. «И среди наших покупателей находятся люди, которым эти сервисы интересны и нужны, кто готов чуть-чуть подождать, чуть-чуть, может быть, переплатить»,— отмечает Дмитрий Кирсанов.

Подробнее о конкуренции традиционной розницы с маркетплейсами — в интервью Дмитрия Кирсанова «Ъ».

Виктория Колганова