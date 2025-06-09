Глава Fix Price рассказал, какую долю в сети получат инвесторы

Держатели глобальных депозитарных расписок (ГДР) международной Fix Price (MOEX: FIXP) при их обмене на акции российского ПАО «Фикс Прайс» получат большую долю в российском бизнесе, чем у них есть сейчас. Об этом в интервью «Ъ» рассказал управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов. Об обмене компания объявила 5 июня. Сбор заявок от держателей расписок продлится до 4 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Предлагаемый коэффициент обмена — 158 акций за одну ГДР — рассчитывался исходя из доли акционерной стоимости российского бизнеса в группе в 74%. Это при том, что на протяжении последних лет он стабильно превышал 90%»,— отметил господин Кирсанов. Иными словами, подчеркнул он, инвесторы при обмене «получат 90% бизнеса по цене 74%».

Подробнее об этом — в интервью Дмитрия Кирсанова «Ъ», которое будет опубликовано позже.

Виктория Колганова