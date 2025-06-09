Задержан подозреваемый в убийстве первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева

Ленинский райсуд Ставрополя по ходатайству следствия отправил в СИЗО жителя краевого центра. Его подозревают в причастности к убийству первого заместителя мэра краевого центра, ветерана СВО Заура Гурциева. Одновременно с ним погиб его знакомый Никита Пеньков, который принес на встречу самодельное взрывное устройство. Бомбу, находившуюся в наплечной сумке Пенькова, привели в действие дистанционно «с использованием телекоммуникационных сетей».

По делу о взрыве СКР расследует уголовное дело по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как сообщили в суде, причастность задержанного доказана материалами следствия. Он заключен под стражу до 29 июля 2024 года.

Что известно о гибели Заура Гурциева — в материале «Ъ» «Подрыв расследуют как убийство».