Гражданский госзаказ на БПЛА второй год не получает ожидаемого финансирования

В гражданский госзаказ (ГГЗ) на беспилотники в 2025 году не выделены средства на предоставление услуг для заказчиков, следует из плана поставок (есть у «Ъ»). Им предусмотрена только закупка техники на 1 млрд руб. Возможность переориентации ГГЗ с поставок техники на приобретение услуг с использованием дронов рассматривалась с 2024 года.

В этом году по ГГЗ беспилотные авиасистемы (БАС) будут поставлять для восьми министерств и их подведомственных организаций, а также в местные органы власти и вузы в 65 регионах. Из восьми производителей большая часть поставок приходится на «Геоскан». Собеседники «Ъ» в отрасли отмечают, что отсутствие средств на услуги приводит к простою техники в регионах и снижает спрос на использование БАС. Это ухудшает экономику производителей и компаний, закупающих технику для оказания услуг.

Ожидаемый в 2024 году объем рынка оказываемых БАС услуг составлял 6 млрд руб. Из них 2,5 млрд руб. должно было прийтись на ГГЗ, говорил в мае Алексей Варятченко, гендиректор ООО БАС (оператор ГТЛК, в парке которого более 300 БПЛА). Однако реально объем заключенных контрактов, по его словам, составил всего 2 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. пришлось на коммерческие контракты.

В Минпромторге заявили «Ъ», что переориентация ГГЗ начнется к 2026 году. Ожидается, что в рамках бюджетного процесса будет представлен новый план с упором на услуги.

Подробности — в материале «Ъ» «Гражданские бесполетники».