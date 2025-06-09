Глава Калифорнии: Трамп спровоцировал кризис и усугубляет ситуацию в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что президент США Дональд Трамп «спровоцировал кризис и усугубляет ситуацию» в Лос-Анджелесе, где уже несколько дней проходят протесты против массовой депортации мигрантов. Глава региона также призвал президента США «отступить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / Reuters

Господин Ньюсом отметил, что нарушители будут арестованы. По его словам, местные власти планируют обеспечить безопасность мирных протестующих и силовиков, действующих в рамках закона.

«Демократия находится на волоске. Дональд Трамп использует вас (нарушителей правопорядка — “Ъ”) как предлог для милитаризации города и обхода нашей демократии.<...> Дональду Трампу нужно отступить»,— написал губернатор в соцсети Х.

Ранее Дональд Трамп ввел войска Нацгвардии Калифорнии Лос-Анджелес для подавления протестов. Власти Калифорнии обвинили администрацию президента США в попытке устроить «зрелище», «безумии» и устрашении собственных граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».