Горечь потери выше радости обладания

Экономики субъектов РФ более чувствительны к резкому сокращению объемов бюджетных вливаний, нежели к такому же «шоковому» стимулированию, следует из исследования сотрудников Банка России по результатам обширного изучения реакции валового регионального продукта на бюджетные шоки с 2010 по 2023 год. Больший эффект государство может получить, инвестируя в отстающие регионы, в том числе за счет перераспределения доходов от развитых: менее обеспеченные субъекты РФ более чувствительны как к негативным, так и к положительным изменениям, чем развитые. Еще одно наблюдение исследователей — растущая с 2022 года отдача социальных расходов: до сих пор накопленный эффект экономических расходов был выше, однако настройка адресности соцподдержки скорректировала влияние бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России опубликовал исследование своих сотрудников из Центрального федерального округа и Белгородской области о влиянии шоков бюджетных потоков на валовый региональный продукт (ВРП) субъектов РФ в период с 2010 по 2023 год. Работа не является официальной позицией ЦБ и публикуется для поддержания дискуссии о бюджетных мультипликаторах для повышения эффективности бюджетно-налоговой политики, оговаривается в публикации.

Один из главных выводов работы — в том, что эффект от воздействия бюджета на экономическую активность выше в регионах с более низкими показателями экономического развития. Авторы сгруппировали регионы в два кластера: первый — более развитые регионы с более низким мультипликатором бюджетных расходов, меньшим уровнем адресности бюджетной политики и большим уровнем положительного разрыва выпуска в среднем за десять лет. Второй — менее развитые регионы с большим мультипликатором расходов, что может быть связано более высоким показателем адресности бюджетной политики ради поддержки населения, а также с более высокой безработицей.

В кризис этапы проциклической бюджетной политики, предполагающие сокращение стимулов, приводили к большим потерям экономической активности в регионах с более низкими показателями экономического развития. Регионы с лучшими экономическими показателями успешнее справляются с бюджетной консолидацией и несут меньшие потери ВРП, что может объясняться управленческой эффективностью и, вероятно, меньшим уровнем рисков в чувствительных отраслях на фоне накопленных инвестиций. Авторы зафиксировали этот эффект в период с 2015 по 2018 год. Контрциклическая политика в кризис, то есть стимулирующая, как это было в 2020 году, в менее развитых регионах также была эффективнее, то есть транслировалась в ВРП с более высоким мультипликатором бюджетных трат, чем в развитых субъектах РФ.

Отдельно авторы изучили влияние социальных и экономических расходов на динамику ВРП. К социальным отнесли траты на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, спорт и физическую культуру, СМИ. К экономическим — статьи расходов на национальную экономику, ЖКХ и охрану окружающей среды. С 2017 по 2023 год для отстающих регионов мультипликатор оказался выше: по социальным расходам в среднем — 0,73 п. п., по экономическим — 0,86 п. п. Для развитых мультипликатор составил 0,43 п. п. и 0,53 п. п. соответственно. Общее долгосрочное влияние на региональные экономики при этом выше у экономических расходов: в среднем отклик ВРП на шок расходов составляет от 0,68 п. п. ВРП спустя один квартал до 0,74 п. п. после 12 кварталов. Для социальных расходов показатель составляет от 0,57 п. п. до 0,63 п. п. соответственно.

Впрочем, мультипликативный эффект от социальных расходов возрастает с 2022 года, в том числе из-за улучшения адресности соцрасходов — и более точного направления их домохозяйствам с высокой склонностью к потреблению. Такие трансферты быстрее создают спрос на товары, что и ведет к быстрому «отклику» ВРП.

Если же учитывать, что цель работы — поддержание дискуссии об экономической эффективности бюджетной политики (в свете актуальной сейчас возможности резкого ее ужесточения из-за спада нефтегазовых доходов, к которому может привести ужесточение санкций в отсутствие прогресса в перемирии с Украиной), важным наблюдением авторов выглядит тот факт, что в целом трансляция негативных шоков в динамику ВРП оказалась в полтора-два раза более эффективной, чем шоков позитивных. Говоря простыми словами, экономический ущерб от вынужденного затягивания поясов может превзойти эффекты накачки региональных экономик деньгами за счет роста перераспределения в предыдущие годы.

Диана Галиева, Олег Сапожков