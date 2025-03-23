Прокуратура проводит проверку после попадания стоков в реку Ижору в городе Тельмана

Тосненская городская прокуратура проводит проверку по факту сброса канализационных сточных вод в городе Тельмана. По предварительным данным, они попали в реку Ижора после ранее возникшей аварийной ситуации на системе водоотведения, сообщили в надзорном ведомстве.

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В настоящее время специалисты контролирующих органов проводят оценку вреда, причиненного окружающей среде. По результатам проверки будет дана оценка деятельности ГУП «Леноблводоканал», администрации Тельмановского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, отметили в ведомстве. В Следственном комитете РФ, в свою очередь, по данному факту уже поручили возбудить уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку по факту загрязнения нефтепродуктами ручья без названия, расположенного в поселке Металлострой Колпинского района города. По ее результатам АО «ТЭК СПб» обязали заплатить 1,7 млн рублей.

Андрей Цедрик