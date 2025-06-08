Главные новости недели в Нижегородской области к 8 июня

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Нижегородский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя: 18 участников обсуждений скорректированного законопроекта направили 144 замечания, все они отрицательные. Представители бизнес-сообщества и общественных организаций считают, что новые запреты могут привести к росту теневого рынка, закрытию малых и средних предприятий в этой сфере и сокращению налоговых отчислений.

Бывшего директора ГлавУКС Нижнего Новгорода Сергея Шемчука осудили на 10 лет. Его признали виновным в получении взятки в виде услуги и злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело касалось реставрации исторического здания на улице Пискунова, в котором расположен Дворец детского творчества имени Чкалова (ДДТ).

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Экс-сотрудник академии МВД Андрей Чеботарев стал руководителем «Нижегородского водоканала». Предыдущий исполнительный директор учреждения Александр Прохорчев ушел по соглашению сторон в конце апреля.

«Подарок новорожденному» ввели в Нижегородской области. На каждого ребенка, родившегося с 1 июля 2025 по 30 июня 2028 года, семьи смогут получить на выбор сертификат номиналом 20 тыс. руб. на покупку товаров или подарочный набор. Документ будут выдавать по заявлению, независимо от среднедушевого дохода семьи.

Экс-председателя нижегородской думы Дмитрия Барыкина объявили в розыск. Тверской суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Разыскиваемому вменяют мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег или имущества.

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Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде до 4 августа. По тому же уголовному делу аналогичную меру пресечения избрали исполнительному секретарю местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске Марии Килиной. Обоим инкриминировали коммерческий подкуп, совершенный по сговору в особо крупном размере.

Региональный клинический центр психического здоровья создан на базе областной психоневрологической больницы. Это первый этап реорганизации психиатрической службы. Дальнейший процесс предполагает только объединение нескольких юрлиц.

Пожар площадью 4 тысячи кв. м случился на нижегородском битумном заводе 7 июня. Около 15:00 на предприятии в деревне Опалиха Кстовского района загорелась установка по производству битума. Полностью потушить огонь удалось к 10 часам вечера. Обошлось без пострадавших.