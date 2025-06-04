Экс-сотрудник академии МВД стал руководителем «Нижегородского водоканала»

Александр Прохорчев покинул должность исполнительного директора АО «Нижегородский водоканал». Он рассказал «Ъ-Приволжье» 4 июня, что ушел по соглашению сторон еще в конце апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На его место назначен Андрей Чеботарев, указано на сайте водоканала. Известно, что ранее он занимал должность начальника ремонтно-эксплуатационного отделения Нижегородской академии МВД России.

Александр Прохорчев вновь пришел в руководство водоканала в сентябре 2024 года, после того как АО «Теплоэнерго» — управляющую организацию АО «Нижегородский водоканал» возглавил Дмитрий Сивохин. До этого господин Прохорчев был в руководстве водоканала в 2016-2018 годах. Сначала он был назначен гендиректором, в 2017 году на эту должность назначили бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, а Александр Прохорчев стал управляющим директором, но в 2018 году покинул и эту должность.

Иван Сергеев