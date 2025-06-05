«Подарок новорожденному» на 20 тысяч рублей ввели в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о дополнительной поддержке семей в виде подарка новорожденному. На каждого ребенка, родившегося с 1 июля 2025 по 30 июня 2028 года включительно, семьи смогут получить на выбор сертификат номиналом 20 тыс. руб. на покупку товаров или подарочный набор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал губернатор в конце 2024 года, в перечень товаров, которые можно купить на этот сертификат, вошли 217 позиций 12 нижегородских производителей. Это текстильные товары, одежда, хозяйственные и санитарно-гигиенические принадлежности, детская мебель, игры и игрушки, соски, бутылочки, посуда и другое. Электронным сертификатом можно будет воспользоваться через государственную информационную систему сертификатов.

Сертификат будут выдавать по заявлению, независимо от среднедушевого дохода семьи.

Формировать перечень конкретных товаров будет областное минсоцполитики. Отбирать продавцов этих товаров — минпромторг Нижегородской области. Товары должны быть произведены на территории региона или выпускаться под товарным знаком, зарегистрированным в Нижегородской области. Торговые площадки, через которые идет продажа товаров, должны быть подключены к госсистеме электронных сертификатов и иметь пункты выдачи во всех муниципалитетах области.

Анастасия Титова