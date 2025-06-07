Пожар на битумном заводе в Нижегородской области полностью потушен
Крупный пожар на битумном заводе в промзоне Кстова полностью потушили к 10 часам вечера 7 июня. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м, обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Скриншот из видео МЧС с места пожара на битумном заводе в кстовской промзоне
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 15:00. На заводе загорелась установка по производству битума объемом 200 куб. м, пламя уничтожило две емкости с нефтепродуктами и частично повредило еще одну.
Огонь тушили более 150 специалистов и 40 единиц техники, привлекался пожарный поезд. В 15:35 возгорание удалось локализовать, в 15:45 спасатели ликвидировали открытое горение.
Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса и техники безопасности.
Выяснение обстоятельств случившегося контролирует прокуратура. Роспотребнадзор исследует воздух в зоне ближайшей жилой застройки.