Занятия спиртом

Предприниматели и общественники единогласно раскритиковали инициативу губернатора Глеба Никитина об ограничении продажи алкоголя в будни и полном запрете по воскресеньям. Они предупредили, что рестрикции способны уничтожить малый и средний бизнес, сократить налоговые отчисления в бюджет и повлечь рост преступности и теневого рынка, торгующего суррогатом. Требование к маскировке алкоголя в запретные часы повлечет дополнительные затраты бизнеса, при этом ограничения не коснутся ресторанов и баров, которые оперативно взвинтят цены, полагают участники рынка. Они уверены, что прививать населению «здоровую культуру потребления алкоголя» следует другими способами. В первую очередь правительству предлагают задуматься о пропаганде здорового образа жизни и доступности спорта.

Предприниматели предупредили нижегородские власти о возможном росте нелегального рынка алкоголя

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Введение новых ограничений на продажу алкоголя в Нижегородской области может привести к росту теневого рынка, закрытию малых и средних предприятий в этой сфере и сокращению налоговых отчислений. О таких возможных последствиях сообщили представители бизнес-сообщества и общественных организаций в своих отзывах на проект поправок к региональному закону «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта…». Итоги обсуждений законопроекта опубликовало областное правительство.

Как писал «Ъ-Приволжье», поправки к региональному законодательству готовило нижегородское правительство по инициативе губернатора Глеба Никитина. Глава региона предложил полностью запретить розничную торговлю алкоголем по воскресеньям, в субботу разрешить продавать только с 10.00 до 16.00, а в будни — с 14.00 до 20.00.

Губернатор отмечал, что власти не выступают за «сухой закон» — ограничения должны вводиться постепенно для повышения рождаемости.

Сначала предлагалось установить время продажи алкоголя по выходным с 10.00 до 16.00 и до 20.00 в будни на площадях менее 100 кв. м (сейчас продажа разрешена с 09.00 до 22.00). Однако предприниматели раскритиковали рестрикции. Тогда законопроект решили доработать и вдобавок запретить демонстрировать алкоголь в магазинах в запрещенные часы и торговать им в прикассовой зоне за исключением специальных торговых точек и касс.

Эти поправки, призванные, по мнению властей, «привить нижегородцам здоровую культуру потребления алкогольной продукции», общественники и предприниматели приняли в штыки. Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий в своем отзыве на проект закона отметил, что с ужесточением торговли рынок монополизируют крупные ритейлеры, а малый и средний бизнес будет вынужден закрыться из-за растущих издержек и падения выручки. Предложенный законопроект он назвал дискриминационным, подчеркнув, что предприниматели окажутся в неравных условиях, если поправки будут приняты.

В торговом доме «Альтаир» подсчитали, что ограничение торговли в выходные дни обвалит выручку розничной торговли на 30–50%, с рынка могут уйти 20–40% игроков.

Одновременно сократятся налоговые отчисления в бюджет: по подсчетам ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский», падение может составить 10–15%. При этом расходы бюджета, напротив, возрастут в связи с затратами на лечение пациентов с отравлениями суррогатным алкоголем и работу правоохранительных органов, которые вынуждены будут бороться с расцветом нелегального рынка, предупредили в ООО «Хлебная слеза».

Борьба за «культуру потребления» скорее даст обратный эффект, подчеркнули в «Опоре России»: «Недовольство населения будет расти. Потребители столкнутся с существенными неудобствами при покупке легальной алкогольной продукции. Это приведет к большим покупкам в разрешенное время, а соответственно — большему потреблению. Более того, рост нелегального рынка неизбежен при таких жестких ограничениях».

В ООО «Отдохни 77» считают, что изменение времени розничной продажи создаст дополнительные неудобства для населения. В селах и деревнях небольшие магазины могут совсем закрыться, что приведет к росту безработицы.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков полагают, что ограничения станут «ударом по легальному рынку алкоголя, фактором увеличения оборота нелегальной и суррогатной продукции, рисков роста коррупционных связей».

При этом рестрикции не затрагивают кафе и рестораны, отметили представители сети магазинов «Бристоль» (ООО «Альбион 2002») и другие предприниматели. В то время как магазины вынуждены будут тратиться на маскировку алкоголя в запретные часы и терять выручку, граждане смогут спокойно выпить в заведениях общепита. Прибыль ресторанов будет необоснованно расти, а их торговые наценки не регулируются законом, напомнил бизнесмен Дмитрий Луконин. Он полагает, что нижегородским властям не стоит идти по пути Вологодской области, Удмуртии и Якутии, где, по подсчетам Росалкогольрегулирования, вырос нелегальный рынок алкоголя. Вместо этого необходимо уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни и делать массовый спорт доступнее.

«Для примера: по всему Нижнему Новгороду висят рекламные баннеры о пользе занятиями самбо, при этом секции самбо есть только в Автозаводском районе»,— подытожил Дмитрий Луконин.

В минэкономразвития пообещали учесть замечания участников рынка.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», пока у властей нет единого решения о том, что делать с законопроектом дальше. Его могут доработать и вновь вынести на обсуждение с предпринимательским сообществом. Второй вариант — законопроект доработают и сразу внесут на рассмотрение областного парламента.

Владимир Зубарев