В Центр психического здоровья объединят профильные нижегородские больницы

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в регионе реализован первый этап реорганизации психиатрической службы. На базе Нижегородской областной психоневрологической больницы №1 им. П.П. Кащенко был создан Региональный клинический центр психического здоровья.

«Дальнейший процесс реорганизации предполагает лишь объединение нескольких юридических лиц. В состав Регионального клинического центра психического здоровья войдут клиническая психиатрическая больница №1 Нижнего Новгорода, психиатрическая больница №2 Нижнего Новгорода, Нижегородская областная психоневрологическая больница №3 и Дзержинский психоневрологический диспансер», — пояснили в областном минздраве. Еще два учреждения, областная психоневрологическая больница №2 и консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков, останутся отдельными юридическими лицами.

Чиновники предполагают, что объединение учреждений под областной больницей им. Кащенко позволит оптимизировать использование их кадрового потенциала, медицинского оборудования и активнее развивать современные методы реабилитации, включая психотерапию и психосоциальную помощь. «Пациенты получат равный доступ к специализированной помощи, включая высокотехнологичные методы лечения. Объем и условия оказания помощи останутся прежними, включая детскую психиатрию. Медицинские услуги будут предоставляться в соответствии с действующими стандартами, а у пациентов появится больше возможностей для получения консультаций у профильных специалистов в рамках единой системы. Реорганизация не требует дополнительных бюджетных расходов. Напротив, объединение ресурсов позволит избежать дублирования функций и более рационально использовать имеющиеся средства», — отметили в минздраве, пообещав, что реорганизация не отразится на работе медицинского персонала.

Иван Сергеев