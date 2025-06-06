В Нижнем Новгороде арестовали политтехнолога и сотрудницу «Единой России»

Московский райсуд Нижнего Новгорода по ходатайству следователя решил взять под стражу политтехнолога Михаила Халугу, задержанного вчера сотрудниками ФСБ. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в суде, его арестовали до 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский райсуд Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Московский райсуд Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также по одному с ним уголовному делу была избрана аналогичная мера пресечения Марии Килиной — по открытым данным, она является исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске.

Обоим обвиняемым инкриминировали ч.8 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп, совершенный по сговору в особо крупном размере (более 1 млн руб. по содержанию уголовной статьи). Михаил Халуга, как политтехнолог, отвечал за выборную кампанию на выборах в городскую думу Дзержинска, он был активно задействован во внутренней политике муниципалитета.

Иван Сергеев