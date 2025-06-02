Бывшего директора ГлавУКС Нижнего Новгорода осудили на 10 лет за взятку

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему директору МКУ «ГлавУКС города Нижнего Новгорода» Сергею Шемчуку, его признали виновным в получении взятки в виде услуги и злоупотреблении должностными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное дело касалось реставрации исторического здания поземельного крестьянского банка, в котором расположен Дворец детского творчества имени Чкалова (ДДТ) на улице Пискунова в Нижнем Новгороде. В конце 2020 года был заключен контракт на 136,4 млн руб. по ремонту здания с ООО «АВК Групп».

В Санкт-Петербурге у Сергея Шемчука был долг перед банком «Оранжевый», как директор фирмы, он был привлечен к субсидиарной ответственности. В итоге он попросил представителя «АВК Групп» оплатить имеющийся долг банку за покровительство и приемку работ в рамках исполнения муниципального заказа.

Подрядчик по договору цессии за 6 млн руб. выкупил у банка долг фирмы, которой ранее руководил Сергей Шемчук, тем самым закрыв его обязательства перед кредитором. Директор ГлавУКСа в свою очередь распорядился оплатить «АВК Групп» проводимый ремонт здания ДДТ, в том числе и фактически невыполненные работы на сумму 10 млн руб.

Сергей Шемчук вину в этой схеме не признавал. Его осудили на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишив на восемь лет права занимать должности в государственных органах, МСУ, государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, суд конфисковал у обвиняемого 6 млн руб., соответствующие размеру полученной им взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иван Сергеев