Экс-главу отделения Союза ветеранов Афганистана обвиняют в поддержке экстремистов

В городской суд Ессентуков поступило уголовное дело бывшего руководителя городской ветеранской организации воинов-интернационалистов Михаила Попова. Он обвиняется в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

По данным следствия, с августа 2021 по февраль 2022 года господин Попов отправил семь донатов Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального (организация признана иноагентом, внесена в реестр экстремистских, ликвидирована, ее деятельность в РФ запрещена). В январе 2021 года господин Попов выходил на несанкционированные акции и был арестован на пять суток.

В феврале 2022 года он вышел на одиночный пикет против СВО. За эту акцию суд оштрафовал его на 35 тыс. руб.

В 2024 году ветеран был повторно оштрафован за логотип запрещенной организации, который сохранился у него в соцсетях с 2018 года.

Александра Ларинцева, Пятигорск