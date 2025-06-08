ChatGPT получил доступ к почте и облачным хранилищам

Компания OpenAI объявила о расширении возможностей ChatGPT: теперь ИИ может подключаться к Gmail, Outlook, «Google Диску», Teams и другим сервисам для работы с данными в реальном времени. Функция доступна только пользователям платных подписок Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu.

В OpenAI подчеркивают, что доступ к данным возможен только с непосредственного разрешения пользователя. Корпоративные клиенты дополнительно получат интеграцию с SharePoint, Dropbox и Box. В Европе новые функции пока недоступны из-за требований регуляторов.

Компания также начала тестирование функции Record Mode для macOS, позволяющей одним кликом записывать встречи, расшифровывать их и формировать заметки или задачи. Пока она доступна только подписчикам ChatGPT Team, но вскоре появится в тарифах Plus, Pro и Enterprise.

Евгений Федуненко