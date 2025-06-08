«Горизонты» уголовных дел

Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при создании первой профессиональной соцсети для педагогов «Горизонт». Из выделенных на это 42 млн руб., по версии следствия, было украдено 38 млн, а сама программа оказалась неработающей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент инновационного фонда «Сколково») Ярослав Демченко в зале суда

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС Экс-руководитель центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент инновационного фонда «Сколково») Ярослав Демченко в зале суда

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при создании первой социальной сети для учителей «Горизонт». Его фигурантами являются бывший руководитель центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент инновационного фонда «Сколково») Ярослав Демченко, а также предприниматели Антон Аникин и Артем Прошко.

Как установило следствие, в октябре 2019 года Минпросвещения в рамках реализации национального проекта «Образование» заказало подведомственному фонду под руководством господина Демченко за 42 млн руб. разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт"».

Эта соцсеть предназначалась для общения и обмена профессиональными знаниями между педагогическими работниками.

Само ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (в 2022 году переименовано в Центр просветительских инициатив) занимается организацией и проведением мероприятий по продвижению лучших практик и инициатив в образовании и воспитании, повышению престижа педагогических профессий, обсуждению социально значимых проблем в этой сфере.

Из материалов дела следует, что контракт на разработку АИС ФГАУ заключило со столичным ООО «Клевер», а субподрядчиком работ выступило ООО РСВ. Эти организации должны были создать сервис основного приложения, его клиентской части, авторизации, включавшие в себя также сервис обмена мгновенными сообщениями, расчет рейтинга, профиль компетенций, систему управления базами данных и другой функционал. Система должна была иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг. Работы исполнитель обязан был сдать в течение 70 дней после заключения договора.

По версии следствия, ООО «Клевер» в лице Артема Прошко и гендиректор ООО РСВ Антон Аникин, вступив в сговор с Ярославом Демченко, якобы изначально не собирались исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Так, большая часть работ по разработке АИС, как считают в полиции, была выполнена фиктивно, а во ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» приняли заведомо не соответствующие условиям контракта работы как исполненные.

В ходе расследования было установлено, что из выделенных из бюджета 42 млн руб. на оплату фиктивных работ ушло более 38 млн руб., которыми обвиняемые «распорядились по своему усмотрению».

Отметим, что никто из фигурантов своей вины не признал. В частности, Антон Аникин, единственный, кому ближе к окончанию расследования изменили меру пресечения с реального ареста на домашний, утверждал, что его фирмой контракт был исполнен.

Между тем следователь во время арестов фигурантов в суде утверждал, что сеть программы «Горизонт» вообще не работает. Попытка “Ъ” войти в нее успехом также не увенчалась.

В пресс-службе Минпросвещения, которое признано по этому делу потерпевшей стороной (описанные события происходили при предыдущем руководстве министерства) оперативно информацию предоставить не смогли.

Защита Ярослава Демченко, Антона Аникина и Артема Прошко, которая сейчас вместе со своими клиентами знакомится с материалами дела, выдвинутые против них обвинения комментировать не стала.

Олег Рубникович