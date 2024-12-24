Национальные сети

Спустя два года после блокировки Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена), а также отключения некоторых функций в TikTok полноценных замен им так и не появилось. Многочисленные попытки запустить аналоги, в числе которых Now, «Россграм», Yappy, несмотря на громкие заявления создателей, не увенчались успехом. Опрошенные «Ъ-Review» эксперты считают, что у этих сетей было немного шансов стать популярными, виной тому — ограниченные возможности масштабирования из-за нехватки как финансирования, так и аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первые альтернативы

Сразу после того, как Instagram признали экстремистской соцсетью в марте 2022 года, в России стали появляться его аналоги. Одним из первых объявил о запуске похожего проекта маркетолог Александр Зобов. Его соцсеть называлась «Россграм». Господин Зобов позиционировал себя как однокурсника создателя Telegram Павла Дурова. По его заявлениям, к моменту запуска бета-версии сервиса в 2022 году на сайт проекта зашли более 3 млн человек и около 800 тыс. подали заявки на регистрацию. Однако спустя два года проект так и не получил популярности.

Другой схожий проект — презентованный в конце марта 2022 года Александром Токаревым и Иваном Семкиным «Грустнограм». Это социальная сеть для грустных, в ней на любые загружаемые фото автоматически накладывается черно-белый фильтр. Господин Токарев заявлял, что прототип проекта создали за неделю. В конце 2022 года, по словам основателей, в этой соцсети было уже более 200 тыс. человек. Однако в середине 2023 года в «Грустнограме» было зарегистрировано всего около 230 тыс. пользователей, то есть динамика регистраций с 2022 года фактически остановилась.

В тот же период был анонсирован еще один проект — соцсеть 3D-аватаров со своей криптовалютой Lagooona, ее руководителем стал Алексей Тартыков. Однако, как признавался сам господин Тартыков, для разработки были наняты программисты из Узбекистана, которые вместо создания своего кода брали шаблоны с сайта Github. В результате проект пришлось переделывать, но обещанного функционала так и не появилось. Последние новости о проекте в его социальных сетях датированы 2022 годом.

Более успешным оказался проект Now, разработанный бывшим программистом «Яндекса» Дмитрием Марининым тоже в 2022 году. Приложение до сих пор работает и развивается, хотя некоторые пользователи и жалуются на проблемы, в частности с загрузкой фото.

Последний проект — «Антиграм», основанный Максимом Ильиным,— позиционирует себя как аналог BeReal, где выкладываются реальные необработанные фото. Тестирование проекта началось еще в 2022 году и, как заявил «Ъ-Review» господин Ильин, продолжается до сих пор. По его словам, приложением сейчас пользуется всего около 1 тыс. человек, однако на все соцсети приложения подписаны 200 тыс. человек. «В ближайшее время в приложение хотят добавить разделы “Музыка” и “Подборки фото”. Также проект сейчас активно ищет инвестора»,— говорит Максим Ильин.

Кроме аналогов Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети признана в РФ экстремистской и запрещена) в России развиваются и проекты—копии других соцсетей, например китайской TikTok. Правда, их значительно меньше, так как, по словам опрошенных «Ъ-Review» разработчиков, делать проекты с видео значительно дороже.

Наиболее известен проект Yappy, в нем так же, как и в TikTok, можно выкладывать короткие видео. Yappy разработала компания «Ритм Медиа», входящая в состав «Газпром Медиа Холдинга». По данным на май прошлого года (более свежие данные представители проекта «Ъ-Review» не предоставили), приложение было установлено 1 млн раз. Ежемесячная активная аудитория составляет 4 млн человек. Кроме России проект пользуется популярностью в Казахстане. Правда, назвать сервис полноценной заменой TikTok пока нельзя, российская аудитория китайского сервиса на июнь этого года составила 55 млн человек.

Баги, боты, русская тоска

Основная проблема российских аналогов западных соцсетей — недостаточные инвестиции в разработку, полагает независимый мобильный разработчик Алексей Гладков. Так, например, в приложении Now фотографии не кэшируются, а постоянно грузятся заново, отмечает он. «Кроме того, у российского приложения нет нормальной защиты от ботов и накруток»,— говорит эксперт, добавляя, что еще одной проблемой является неэффективная работа рекомендательной системы.

Другая проблема — новые платформы неоригинальны, это, по сути, урезанные копии. «Западные сервисы предлагают пользователям широкий спектр возможностей: от продвинутых алгоритмов рекомендаций до интеграции с другими приложениями. Аналоги же зачастую не могут похвастаться таким уровнем разработки. В 2022 году многие проекты стремились скорее заявить о себе, нежели создать действительно работающие приложения»,— отмечает сооснователь компании по разработке цифровых продуктов VRT Константин Негачев. Он обращает внимание, что у любой успешной социальной сети есть «функциональное ядро», притягивающее аудиторию. «У Telegram это удобный интерфейс и расширенный функционал, Rutube подкупал пиратским контентом, благодаря ему сервис стал в последнее время очень популярен»,— объясняет эксперт. Ничего подобного у «новых российских клонов» западных соцсетей нет, говорит он.

Гендиректор коммуникационного агентства iTrend Павел Житнюк напоминает, что самая ранняя попытка запустить аналог Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена) была предпринята Mail.Ru Group еще в 2012 году — проект назывался «Футубра». «Но Mail не смог привлечь туда аудиторию даже при всех своих возможностях, через год проект был закрыт»,— говорит господин Житнюк.

В разных странах, по словам эксперта, складывается похожая ситуация: «Периодически появляются стартапы, которые хотят переманить пользователей Meta (деятельность компании по ведению в РФ Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена), создаются соцсети “без цензуры”, без рекомендательных алгоритмов. Но успешных примеров пока нет».

Беcфинансовые перспективы

Основная причина неуспеха российских аналогов западных соцсетей, по мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов, нехватка финансирования. По словам основателя TenChat Семена Теняева, горизонт выхода на окупаемость в подобных проектах — пять-десять лет. На примере того же Telegram видно, что проект может быть убыточным десятилетия и поддерживаться лишь на венчурные деньги. «Венчурного финансирования же на текущий момент в России практически нет»,— объясняет эксперт. Партнер сервиса HRlink Дмитрий Махлин говорит, что только на первом этапе разработки и запуска подобным проектам требуется от 1 млрд руб. При этом 80% средств, по его словам, пойдет на продвижение.

Проблемой для запуска новых сервисов в этой сфере является и достаточно ограниченный размер российского рынка. «Если посмотреть на целевую аудиторию того же LinkedIn, то это прежде всего “белые воротнички”, причем англоязычные. Это сотни миллионов людей в Европе, США и других странах мира. Российский рынок “белых воротничков” навскидку можно оценить в 10 млн человек»,— отмечает господин Махлин.

Алексей Гладков считает, что, даже если бы российским соцсетям удалось собрать нужное число пользователей, они бы все равно столкнулись с проблемами. «Когда происходит рост, системы с большим объемом данных работают по-другому, спрогнозировать все ошибки на этапе разработки нельзя. Нужна большая команда разработчиков с уникальным опытом, которые бы исправили эти ошибки, занимались бы созданием технологий сжатия данных, их хранения»,— объясняет эксперт.

По мнению господина Гладкова, чтобы захватить хотя бы российский рынок, новой социальной сети надо собрать команду, сопоставимую с той, что есть у VK. «Это сотни разработчиков и миллиардные бюджеты»,— объясняет эксперт. Проблемой, по его словам, может также стать наличие серверов и распределенной сети дата-центров. «Российских дата-центров хватит только для обслуживания российской аудитории. А вот для аудитории из удаленных стран, например Африки и Азии, надо арендовать дополнительные мощности, находящиеся недалеко от них»,— объясняет эксперт. Сделать это в текущих геополитических условиях не представляется возможным, добавляет он.

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Александр Столяров