Главные новости 6 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Законодательное собрание Кубани назначило выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление приняли на внеочередной 61-й сессии ЗСК.

Краснодарский край первым в России перешел на отечественное телекоммуникационное оборудование в рамках федеральной программы импортозамещения. Базовые станции компании ИРТЕЯ уже установлены МТC.

В Краснодарском крае с 1 января по 1 мая 2025 года экспортировали 109 т груш, это на 80,5% больше, чем в 2024 году. Товар отправили в Армению.

В администрации Геленджика опровергли информацию об открытии летнего сезона 7 и 8 июня с проведением карнавала. Ранее в соцсетях стали распространяться сообщения о планируемых мероприятиях.

Росприроднадзор не отмечает готовности со стороны судовладельцев танкеров, затонувших в Черном море в декабре 2024 года, возместить в полном объеме нанесенный окружающей среде ущерб.

Из-за экономических трудностей замедлилась реализация проектов «Новый Краснодар», «Метротрам» и «Новая Анапа». На реализацию последнего повлияла также ситуация с мазутом на черноморском побережье.

В Краснодарском краевом суде состоялось совещание, на котором председатель суда Алексей Шипилов объявил о завершении своих полномочий.

Сергей Шишкарев оставил «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска.

«Магнит» ведет переговоры о продаже своих гипермаркетов сети «Лента», планируя сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов у дома и ультрамалых торговых точек.