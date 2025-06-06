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Выборы губернатора Краснодарского края назначены на 14 сентября

Законодательное собрание Краснодарского края назначило выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление приняли на внеочередной 61-й сессии ЗСК, сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

Ранее президиум краевого политсовета «Единой России» определил кандидатуру Вениамина Кондратьева для выдвижения от партии на губернаторские выборы.

Партийный совет рассматривал трех претендентов. Помимо действующего губернатора, в список входили глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и руководитель Курганинского района Андрей Ворушилин.

Алина Зорина

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