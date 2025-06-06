Выборы губернатора Краснодарского края назначены на 14 сентября
Законодательное собрание Краснодарского края назначило выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление приняли на внеочередной 61-й сессии ЗСК, сообщила пресс-служба регионального избиркома.
Фото: администрация Краснодарского края
Ранее президиум краевого политсовета «Единой России» определил кандидатуру Вениамина Кондратьева для выдвижения от партии на губернаторские выборы.
Партийный совет рассматривал трех претендентов. Помимо действующего губернатора, в список входили глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и руководитель Курганинского района Андрей Ворушилин.