На Кубани экспорт груш увеличился на 80,5%

В Краснодарском крае с 1 января по 1 мая 2025 года экспортировали 109 т груш, это на 80,5% больше, чем в 2024 году. Товар отправили в Армению, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С начала года из региона экспортировали 505 т яблок — на 64% больше, чем в 2024 году. Товар отправили в Беларусь и Армению. Экспорт винограда в те же страны составил 30,9 т (+57,5%).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае по состоянию на 1 мая производство куриных яиц снизилось на 12%. Основной причиной является сокращение поголовья птицы в 2023 году в ООО «Птицефабрика Новороссийск».

Алина Зорина