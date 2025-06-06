Председатель Краснодарского краевого суда уходит в отставку

В Краснодарском краевом суде состоялось совещание, на котором председатель суда Алексей Шипилов объявил о завершении своих полномочий. Обращаясь к коллегам, он поблагодарил судейский корпус и сотрудников аппарата за профессионализм, ответственность и слаженную работу в течение шести лет, отметив достигнутые результаты и выразив уверенность в успешном продолжении деятельности суда, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шипилов (справа)

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Алексей Шипилов (справа)

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

На встрече господин Шипилов вручил награды ряду судей и пожелал им дальнейших успехов. Его уход был встречен с сожалением. Как отметил председатель Квалификационной коллегии судей края Леонид Блинников, коллективу было приятно работать под началом компетентного и уважаемого руководителя, отличающегося высокой профессиональной культурой.

Алексей Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области. Выпускник юридического факультета Белгородского государственного университета. С 1998 по 2004 годы работал в органах прокуратуры. Председателем Краснодарского краевого суда стал в 2019 году.

Полномочия председателя Краснодарского краевого суда формально истекают 19 июня 2025 года.

Вячеслав Рыжков