В мэрии Геленджика опровергли фейк о проведении летнего карнавала

В администрации Геленджика опровергли информацию об открытии летнего сезона 7 и 8 июня с проведением карнавала. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель мэра Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

Летний карнавал в Геленджике впервые провели в 1939 году, а с 1977 года его устраивали ежегодно вплоть до начала спецоперации.

«Вот такой фейк встретила на просторах Интернета. Честно говоря, безобразие, сайт вводит людей в заблуждение. В Геленджике карнавалы возобновятся только после завершения СВО. Это позиция главы Алексея Богодистова, это позиция всей администрации и творческих коллективов. Слишком много праздности и лоска в карнавале, чтобы проводить его в то время, когда наши ребята сидят в окопах»,— написала госпожа Скорикова.

Открытие курортного сезона в 2025 году в Геленджике официально состоялось 1 июня. О проведении карнавала в Сочи в этом году также не сообщалось.

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