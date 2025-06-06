Реализация проектов «Новая Анапа», «Новый Краснодар» и «Метротрам» замедлилась

Из-за экономических трудностей замедлилась реализация проектов «Новый Краснодар», «Метротрам» и «Новая Анапа». На реализацию последнего повлияла также ситуация с мазутом на черноморском побережье, рассказал журналистам главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков в ходе пресс-конференции 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По словам господина Позднякова, ситуация на строительном рынке за последнее время сильно поменялась. Объем нагрузки, заложенный изначально в проект северо-восточного кластера кубанской столицы, вырос.

«На текущий момент мы, конечно, проектом занимаемся, но насколько быстро его получится запустить, прогнозировать сложно. Возможно, какие-то части проекта можно будет зарезервировать, чтобы позже приступить по крайней мере к частичной реализации. По метро ситуация аналогичная»,— рассказал спикер.

«Новая Анапа», заявил господин Поздняков, попала в ту же ситуацию, что и «Новый Краснодар». Вдобавок на реализацию проекта повлияла ЧС с мазутом. «На мой взгляд, сейчас лучше притормозить. Активно, так, как они проходили год назад, работы не ведутся. В частности, проектом занимается "Туризм.РФ". Если они считают возможным, то они продолжатся. Пока можно сказать, что работы временно приостановлены»,— объяснил главный архитектор Кубани.

«Новая Анапа» — огромный туристический кластер с пляжами, концертными и образовательными площадками. Площадь нового курорта — 800 га. Первый этап этого проекта собирались завершить к 2030 году. На территории также построят отели и санатории категории 3, 4 и 5 звезд. Общий номерной фонд — 15 тыс.

Концепцию планировки нового района в северо-восточной части Краснодара представили в октябре 2021 года. Проект получил название «Новый Краснодар». Там планировали построить IT-парк, аутлет, дельфинарий, университет и театр. В западной части нового микрорайона собирались строить медицинский кластер, который станет якорным проектом и объединит несколько лечебных учреждений. Ранее предполагалось, что в новом микрорайоне будут жить более 330 тыс. человек. При этом планировалось, что жилая застройка в новом районе составит не более 35%.

Проект подземного трамвая — «Метротрам» — также начал обсуждаться несколько лет назад. Илья Поздняков в интервью «Ъ-Кубань» ранее отмечал, что именно развитие трамвайной сети, запуск кольцевой линии наземного метро и подземный трамвай могут разгрузить город от автомобильных пробок.

Вячеслав Рыжков