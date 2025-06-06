Росприроднадзор: виновники ЧС с мазутом не хотят оплачивать весь ущерб

Росприроднадзор не отмечает готовности со стороны судовладельцев танкеров, затонувших в Черном море в декабре 2024 года, возместить в полном объеме нанесенный окружающей среде ущерб. Об этом ТАСС сообщила руководитель федеральной службы Светлана Радионова, комментируя поданные ранее иски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — заявила госпожа Радионова. Ранее служба подала иски на общую сумму 84,9 млрд руб., оценив экологические последствия инцидента, произошедшего в акватории Черного моря, как значительные. Суда, по данным надзорного ведомства, перевозили нефтепродукты, которые в результате аварий попали в морскую среду.

Иски уже приняты к производству, судебные заседания назначены на июнь в Арбитражном суде Краснодарского края. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, 24 июня пройдет заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл», контролирующим судно «Волгонефть-212». На следующий день, 25 июня, запланировано рассмотрение иска ведомства к ЗАО «Волгатранснефть», владельцу танкера «Волгонефть-239».

По данным Росприроднадзора, крушения обоих судов привели к утечкам нефтепродуктов, вызвавшим загрязнение морской воды и прибрежной полосы. Установление размера ущерба и его компенсация рассматриваются службой как приоритетная задача в рамках охраны природных ресурсов региона.

Вячеслав Рыжков