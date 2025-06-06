В День России экспозиции Русского музея можно будет посетить бесплатно

В День России, 12 июня, экспозиции Русского музея можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщает портал «Культура Петербурга», входящий в состав профильного городского комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В день государственного праздника можно будет бесплатно посетить Михайловский (Инженерный) замок и выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», «Страна побед. К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

Чтобы все желающие смогли посетить экспозиции в праздничный день, Русский музей 12 июня устанавливает специальный продленный режим работы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на бронирование отелей Петербурга на выходные 12 июня за год вырос на 35%.

Дарья Астанина