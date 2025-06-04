Спрос на бронирование отелей Петербурга на выходные 12 июня за год вырос на 35%

Гостиницы и отели Санкт-Петербурга на 35% чаще бронировали на неделю с длинными выходными (9-15 июня) по сравнению с прошлым годом (10-16 июня 2024). Спрос на отдых в Северной столице в июне сохраняет высокие значения, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля Петербурга в общем объеме бронирований выросла за год с 22% до 23%. В среднем стоимость забронированной ночи в июне составляет 6900 рублей. В основном туристы берут в отелях по четыре ночи.

Представители сервиса связывают рост спроса на бронь номеров с 9 по 15 июня с более удачным распределением выходных дней, на них приходятся 12-15 июня. На праздничной неделе средняя стоимость забронированной ночи достигла 7400 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 73% петербуржцев пока не определились с датой и направлением для отпуска.

Татьяна Титаева