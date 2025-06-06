Главные новости за 6 июня. Новороссийск

В Новороссийске эвакуировали отдыхающих с пляжа Алексино из-за угрозы БЭК.

«Дело» вышло из клуба «Черноморец» из-за спора инвестора с мэрией Новороссийска.

Реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась на фоне экологической ЧС.

Наталья Клименко вернулась на пост главы Мысхако в Новороссийске.

В Анапе полностью потушили пожар в парке аттракционов «Джунгли».

Суд вновь перенес заседание по иску Росприроднадзора к новороссийской «Терра-Н».

В Геленджике опровергли фейк о проведении карнавала на открытии сезона.

РПН: владельцы затонувших танкеров «Волгонефть» не хотят возмещать весь ущерб.

НКХП ищет подрядчика на обследование галерей и башен комбината за 8 млн руб.