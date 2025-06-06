«Дело» вышло из клуба «Черноморец» из-за спора инвестора с мэрией Новороссийска

Председатель наблюдательного совета новороссийского футбольного клуба «Черноморец», совладелец и председатель совета директоров группы «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что покидает команду из-за спора с местными властями. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам господина Шишкарева, администрация Новороссийска не помогала инвестору в решении реконструкции или строительства стадиона для команды «Черноморец». Глава города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что из муниципального бюджета на модернизацию стадиона «Центральный» направлено 200 млн руб.

«С первых дней мы неоднократно предлагали инвестору как различные земельные участки для строительства нового стадиона, так и реконструкцию стадиона "Центральный" с прилегающими участками в рамках ГЧП или концессии, также рассматривали варианты, предложенные самим инвестором»,— писал ранее господин Кравченко.

На запрос «Ъ-Новороссийск» о ситуации с выходом ГК «Дело» из клуба в мэрии и ФК «Черноморец» ответили, что пока не могут дать комментарий.

ГК «Дело» стало спонсором «Черноморца» в 2022 году. Господин Шишкарев уточнил, что за 2,5 года его компания инвестировала в футбольный клуб Новороссийска около 2 млрд руб. В том числе ГК «Дело» оборудовала вип-трибуну, электрический подогрев поля и СКУД, отремонтировала раздевалки. Сейчас на стадионе «Центральный» ведется замена системы освещения общей стоимостью порядка 47 млн руб.

ФК «Черноморец» в прошедшем сезоне занял третье место в Первой лиге, однако не смог сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за того, что не получил лицензию в связи несоответствия домашнего арены критериям РПЛ.

Алена Воробьева