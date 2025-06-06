РПН: владельцы затонувших танкеров «Волгонефть» не хотят возмещать весь ущерб

По данным Росприроднадзора, виновники ЧС в Керченском проливе не планируют погашать иски за вред экологии. Об этом ТАСС сообщила руководитель службы Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Росприроднадзор предъявил владельцам затонувших танкеров иски на 84,9 млрд руб. за ущерб экологии после ЧС в Черном море в декабре 2024 года. Иски уже приняли к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — заявила госпожа Радионова.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Новый размер исковых требований вырос с 211 млн руб. до 545,9 млн руб.