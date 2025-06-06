В Новороссийске эвакуировали отдыхающих с пляжа Алексино из-за угрозы БЭК
В целях безопасности в Новороссийске произведена эвакуация людей с прибрежной зоны пляжа Алексино. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК) жителям и гостям города рекомендуется не находиться на открытом пространстве около моря. До снятия ограничений запрещается приближаться к воде, находиться на первой береговой линии, выходить в море на маломерных судах и плавсредствах.
Жителей города-героя просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Отмена предупреждения будет объявлена сразу же после устранения угрозы.