В Новороссийске эвакуировали отдыхающих с пляжа Алексино из-за угрозы БЭК

В целях безопасности в Новороссийске произведена эвакуация людей с прибрежной зоны пляжа Алексино. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК) жителям и гостям города рекомендуется не находиться на открытом пространстве около моря. До снятия ограничений запрещается приближаться к воде, находиться на первой береговой линии, выходить в море на маломерных судах и плавсредствах.

Жителей города-героя просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Отмена предупреждения будет объявлена сразу же после устранения угрозы.

Алена Воробьева