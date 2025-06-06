Суд вновь перенес заседание по иску Росприроднадзора к новороссийской «Терра-Н»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение об отложении судебного разбирательства по иску Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Терра-Н» о возмещении вреда, причиненного окружающего среде, в размере 7,2 млн руб., на 26 июня 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«От истца поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ходатайство истца об отложении судебного разбирательства, судом рассмотрено и удовлетворено»,— говорится в материалах дела.

До этого судебное разбирательство было отложено на 5 июня 2025 года. Исковое заявление в производство суда поступило 25 октября 2024 года. В декабре 2024 года ответчик попросил суд привлечь к участию в деле в качестве третьего лица ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО-ЦЛАТИ по Краснодарскому краю» и вызвать в судебное заседание специалистов филиала, участвовавших в отборе, транспортировке и анализе проб. Также ответчик попросил привлечь к участию в деле в качестве специалиста главного инженера лаборатории физико-химического анализа и биологических исследований научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной экологии ФГБОУ ВО Кубанского ГАУ Максима Яценко. Однако на следующее заседание суда в феврале 2025 года ответчик и третьи лица не явились.

Помимо иска от 25 октября 2024 года, Южное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении ООО «Терра-Н» после пожара на мусорном полигоне в Новороссийске в марте 2025 года. Компанию обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдении экологических требований при обращении с отходами). Дело рассматривает Приморский районный суд Новороссийска.

Алена Воробьева