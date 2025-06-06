В Геленджике опровергли фейк о проведении карнавала на открытии сезона

В мэрии Геленджика опровергли фейк об открытии летнего сезона 7 и 8 июня 2025 года с проведением карнавала. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель мэра Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Вот такой фейк встретила на просторах Интернета. Честно говоря, безобразие, сайт вводит людей в заблуждение. В Геленджике карнавалы возобновятся только после завершения СВО. Это позиция главы Алексея Богодистова, это позиция всей администрации и творческих коллективов. Слишком много праздности и лоска в карнавале, чтобы проводить его в то время, когда наши ребята сидят в окопах»,— написала госпожа Скорикова.

Карнавал в Геленджике впервые был проведен в 1939 году, восстановить карнавальное шествие удалось в 1977 году. Карнавал проводили вплоть до начала специальной военной операции (СВО).

Открытие курортного сезона в этом году в Геленджике официально состоялось 1 июня. О проведении карнавала в Сочи в этом году также не сообщалось.

Ранее Геленджик вошел в топ направлений для отдыха в апартаментах в июне. Популярность размещения в апартаментах увеличилась на 10% по сравнению с 2024 годом.

Алена Воробьева