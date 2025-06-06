Наталья Клименко вернулась на пост главы Мысхако в Новороссийске

На должность главы Мысхакского сельского округа вновь назначена Наталья Клименко. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Мысхакского сельского округа Фото: Telegram-канал администрации Мысхакского сельского округа

Назначение госпожи Клименко на пост главы Мысхако было подписано 4 июня 2025 года. Занимавший эту должность с 6 марта 2025 года Евгений Мордовин покинул свой пост 30 мая 2025 года. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

«Уважаемые жители Мысхакского сельского округа! Сердечно приветствую вас и выражаю огромную благодарность за доверие и поддержку, которые вы оказывали мне на протяжении всего времени моего отсутствия! Сегодня я вернулась к исполнению обязанностей и заступила на должность главы Мысхакского сельского округа. Для меня честь и большая ответственность работать на благо каждого из вас!»,—обратилась к жителям Мысхако в Telegram-канале администрации сельского округа Наталья Клименко.

Наталья Клименко покинула должность главы Мысхако 12 февраля 2025 года. Она ушла в отставку после двухлетней работы главой сельской администрации с 2023 года. До этого она занимала пост заместителя главы города-героя Новороссийска. До назначения вице-мэром госпожа Клименко исполняла обязанности руководителя управления внутренней политики.

Алена Воробьева