НКХП ищет подрядчика на обследование галерей и башен комбината за 8 млн рублей

Аукцион на выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния и разработке рабочей документации на капитальный ремонт галерей и башен объявил ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» («НКХП»). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Начальная стоимость работ — 7,9 млн руб. Срок подачи заявок — до 10 июня 2025 года. Подрядчику предстоит сделать сводный сметный расчет с индексацией стоимости работ на 2026–2029 годы. Работы предстоит выполнить за 120 календарных дней.

«Транспортные галереи и технологические башни входят в комплекс по хранению и перевалке зерна ПАО "НКХП". За счет установленного в галереях и башнях транспортного оборудования осуществляется транспортировка зерна от элеваторов до судопогрузочных машин, расположенных на причале №22»,— говорится в техническом задании.

Транспортные галереи и технологические башни расположены как на территории ПАО «НКХП», так и частично в морском порту Новороссийска, на причале №22. Галереи были построены с начала 1952 года, башни — с 1984 года. Также «НКХП» ищет подрядчика по обследованию технического состояния и разработке рабочей документации на капитальный ремонт элеватора №1.

Алена Воробьева