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В Анапе полностью потушили пожар в парке аттракционов «Джунгли»

В Анапе пожарные полностью ликвидировали последствия возгорания в парке аттракционов «Джунгли». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС КК

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС КК

На территории парка произошло загорание покрышек, пожар повредил помещение кафе и шесть торговых палаток.

В 14:05 специалистам удалось полностью ликвидировать последствия пожара. К тушению привлекли 47 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе в преддверии летнего сезона усилили противопожарные меры. С 28 марта по 30 сентября на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим. С начала года к административной ответственности привлекли 139 человек, наложены штрафы на сумму свыше 400 тыс. руб.

Саркис Айвазян

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